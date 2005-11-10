La posizione del Napoli sul futuro di Allegri è (al momento) chiarissima

Il Napoli pare non aver dubbi, al momento, sul futuro di Massimiliano Allegri. Negli scorsi giorni sollevavamo un interrogativo: 'non è più da Champions?'. Da allora, la situazione pare precipitata: la sconfitta contro il Venezia ha portato la città e l'ambiente a parlare sempre più costantemente d'esonero. Ma a che costo, e a che costi? C'è anche questo, ma non solo, nelle valutazioni di Aurelio De Laurentiis sul futuro della panchina del Napoli. Che oggi contro il Bodo Glimt in Champions League e nel weekend contro la Roma, ha due esami decisivi. Anche per il futuro...

Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Allegri e il post Venezia: il tecnico è convinto della direzione

Nonostante un ko che ha portato la città a chiederne a gran voce l'esonero, Massimiliano Allegri continua a difendere il lavoro dei suoi calciatori, sottolineando la "bontà delle prestazioni". Il tecnico, infatti, ha scelto di non utilizzare toni duri dopo la sconfitta del Penzo, mantenendo un atteggiamento decisamente diverso rispetto a quanto accaduto nelle scorse settimane. E questo si è capito anche dalla conferenza stampa di ieri dell'allenatore livornese: consapevolezza del momento ma altrettanto fiducia in quello che sarà il percorso. Anche se ora il tempo stringe...