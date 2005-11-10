Il Torino ha un nuovo padrone del centrocampo. Per solo 4 milioni di euro

Il Torino si gode il nuovo acquisto Daniel Braganca. Il primo sigillo messo a segno contro l'Udinese, la prestazione da top offerta contro i friulani, è solo l'ultima tappa di un percorso che lo conferma come vero e proprio padrone della linea mediana dei granata. Ignazio Abate è stato bravo a consegnarli passo dopo passo le chiavi del centrocampo e il portoghese a prendersele, con autorità e con esperienza. Andiamo alla scoperta di Braganca.

Daniel Santos Bragança è un calciatore professionista portoghese, nato il 27 maggio 1999, che gioca come centrocampista centrale nel Torino, in Serie A, arrivato in prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato dallo Sporting CP. In patria è stato a lungo considerato uno dei talenti più cristallini della sua generazione, tanto da guadagnarsi il soprannome di “O’ Mago” o “Pequeno Mago” per le sue doti tecniche nel palleggio.

Lo facciamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio.