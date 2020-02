Le probabili formazioni di Cittadella-Cremonese - Venturato cerca il tris

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 15:00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su TUTTOmercatoWEB.com

Nella 26ª giornata della Serie BKT 2019/2020 il Cittadella del tecnico Roberto Venturato affronta la Cremonese del tecnico Massimo Rastelli presso lo Stadio "Piercesare Tombolato" che, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 relativo all'emergenza epidemiologica legata al Coronavirus, si disputerà a porte chiuse.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - I granata sono attualmente al 3° posto in classifica con 39 punti e, nell'ultimo turno di campionato, hanno vinto 3-0 in casa contro la Juve Stabia (Cittadella-Juve Stabia 3-0, 22 febbraio 2020).

Venturato, che battendo la Cremonese centrerebbe la terza vittoria consecutiva, dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2 con Paleari in porta. Difesa, dove pesano le assenze di Camigliano (problema ad un adduttore per il numero 6 granata) e di Perticone (influenzato), agiranno, da destra a sinistra, Ghiringhelli, Adorni, Frare e Rizzo. Centrocampo, sempre da destra a sinistra, composto da Branca, Iori e Proia. In attacco, dove non ci sarà De Marchi a causa di un fastidio muscolare, D'Urso vestirà i panni del trequartista alle spalle del tandem formato da Rosafio e Diaw (unico diffidato tra le fila granata).

COME ARRIVA LA CREMONESE - I grigiorossi, che momentaneamente sono al 17° posto in classifica con 26 punti, non hanno disputato l'ultimo turno di campionato contro l'Ascoli in trasferta per motivi di salute pubblica legati all'emergenza epidemiologica del Coronavirus a seguito della decisione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza (dopo il parere del Comitato tecnico Gores della Regione Marche).

Rastelli, che cerca la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di due turni fa contro il Trapani (Cremonese-Trapani 5-0, 16 febbraio 2020), sembra orientato a confermare il 3-5-2 con Ravaglia tra i pali (Agazzi è indisponibile). Linea difensiva, da destra a sinistra, composta da Ravanelli, Terranova e Bianchetti. In mediana, dove non sarà disponibile Gustafson, agiranno, sempre da destra a sinistra, Zortea, Valzania, Gaetano, Arini e Migliore. Davanti, la coppia d'attacco formata da Palombi e Ciofani.

PROBABILI FORMAZIONI

Cittadella-Cremonese

CITTADELLA (4-3-1-2) : Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Branca, Iori, Proia; D'Urso; Rosafio, Diaw.

A disp.: Maniero (GK), Mora, Benedetti, Ventola, Rosa, Bussaglia, Vita, Gargiulo, Pavan, Panico, Luppi, Stanco.

All.: Venturato.

CREMONESE (3-5-2) : Ravaglia; Ravanelli, Terranova, Bianchetti; Zortea, Valzania, Gaetano, Arini, Migliore; Palombi, Ciofani.

A disp.: De Bono (GK), Volpe (GK), Claiton, Mogos, Crescenzi, Boultam, Deli, Castagnetti, Kingsley, Piccolo, Celar, Ceravolo, Parigini.

All.: Rastelli.

Arbitro: Sig. Antonio Rapuano di Rimini.

Assistente 1: Sig. Salvatore Affatato di Verbano-Cusio-Ossola.

Assistente 2: Sig. Christian Rossi di La Spezia.

Quarto Ufficiale: Sig. Sajmir Kumara di Verona.