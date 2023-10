Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta: Immobile non è al meglio, dubbio sul sostituto

Sotto a chi tocca. Dopo la seconda settimana di coppe europee il focus delle venti squadre di Serie A torna sul campionato e sui verdetti che potrebbe regalare, che dureranno almeno due settimane, vista la sosta per le nazionali che fermerà le competizioni per club fino al terzo weekend di ottobre. Di seguito le ultime dai campi di Lazio-Atalanta, raccolte dagli inviati di TMW:

▪ Lazio-Atalanta - Domenica 8 ottobre, ore 15.00, stadio Olimpico

▪ Arbitra Daniele Orsato, della sezione di Schio

▪ Classifica: Lazio 7 punti, Atalanta 13 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Pedro e Castellanos si giocano il posto al centro dell'attacco

Immobile non è al meglio e, domenica, al massimo potrebbe andare in panchina. Il centravanti della Lazio è uscito malconcio dalla gara contro il Celtic in Champions e ha dolore ai flessori. Al suo posto, in attacco, spazio a Castellanos con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi lati. L’alternativa è il brasiliano come falso nueve con Pedro largo sulla fascia. A centrocampo torna Rovella con Luis Alberto e uno tra Vecino e Guendouzi. In difesa solito ballottaggio Casale-Patric per affiancare Romagnoli, con Marusic e Hysaj sulle fasce. (da Roma, Riccardo Caponetti)

Scamacca ancora in panchina, tocca a De Ketelaere dal primo minuto

Pochi cambi per la squadra di Gian Piero Gasperini, reduce dalla vittoria in Europa League contro lo Sporting. Da valutare Djimsiti, uscito per un problema fisico nel secondo tempo, il tecnico nerazzurro s'affiderà a Scalvini, con Toloi e Kolasinac a completare il reparto davanti a Musso. In mediana confermato il duo De Roon-Ederson, con Zappacosta e Ruggeri sulle corsie esterne. Dubbio in attacco, ma non è escluso che il Gasp possa riconfermare il solito tridente, con De Ketelaere supportato da Koopmeiners e Lookman. Scamacca, dunque, potrebbe partire ancora dalla panchina. (da Bergamo, Patrick Iannarelli)