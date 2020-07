Le probabili formazioni di Milan-Atalanta: Malinovskyi dietro Gomez e Zapata

vedi letture

L'incredibile tonfo della Juventus contro l'Udinese lascia ancora aperto il campionato, almeno per quello che riguarda la matematica, anche per la lotta al titolo. A tre giornate dalla fine il focus dei tifosi è però per la lotta salvezza, dove Lecce e Genoa continuano a duellare a distanza, mentre i friulani sono a + 6 rispetto al terzultimo posto. Di seguito le ultime di formazione di Milan-Atalanta, raccolte dalla nostra squadra inviati:

COME ARRIVA IL MILAN - Simon Kjaer ha svolto l’allenamento in gruppo ma Stefano Pioli si è riservato anche il provino di domani mattina per decidere se schierarlo dall’inizio. Il Milan ha un disperato bisogno di lui soprattutto dopo il ko pesante di Romagnoli per infortunio, e la squalifica di Theo Hernandez. La difesa è totalmente da reinventare, considerando che nemmeno Andrea Conti è al meglio, Duarte e Musacchio sono fuori ormai da diversi mesi. Samu Castillejo potrebbe rientrare nella lista dei convocati dopo il problema muscolare avuto nella trasferta di Ferrara. Accanto a Kessie, al posto dello squalificato Bennacer, giocherà Lucas Biglia.

COME ARRIVA L'ATALANTA - Sfida importantissima per i nerazzurri, che ora proveranno a conquistare il secondo posto. In difesa la coperta è un pochino corta, anche se Palomino e Djimsiti sono stati convocati: il difensore argentino potrebbe stringere i denti e partire dal primo minuto accanto a Toloi e Caldara, con Gollini tra i pali. In caso di forfait Sutalo è l'indiziato numero uno per partire dal primo minuto. In mediana De Roon e Freuler gestiranno le operazioni, con Hateboer (tornato dalla squalifica) e Gosens sugli esterni. Sulla trequarti solito dubbio, Malinovskyi potrebbe essere preferito a Pasalic, con Gomez e Zapata a completare il reparto offensivo.