© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime quaranta gare di Serie A già alle spalle, è tempo di turno infrasettimanale, il primo del campionato 2019/20: le sfide Hellas Verona-Udinese e Brescia-Juventus apriranno la quinta giornata, poi spazio a ben sette gare serali domani e al posticipo del giovedì tra Torino e Milan. Di seguito le ultime dai campi grazie al contributo dei nostri inviati:

COME ARRIVA LA ROMA: contro l’Atalanta continua il turnover di Fonseca, che è pronto a cambiare almeno tre elementi. In difesa torna Jesus dopo l’espulsione di Mancini, e Spinazzola che può far rifiatare Florenzi. Fazio e Kolarov completano il reparto, mentre in mezzo spazio a Veretout e Cristante. In avanti riecco Zaniolo largo a destra al posto di Kluivert, mentre Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko sembrano essere intoccabili.

COME ARRIVA L'ATALANTA: la squadra torna in campo dopo le fatiche di coppa e il pareggio ottenuto in extremis contro la Fiorentina. Possibile un turnover sulle corsie esterne, quindi Arana per Gosens e Hateboer per Castagne, mentre Gomez e Ilicic partiranno con molta probabilità dal primo minuto. In attacco probabile staffetta Zapata-Muriel, con quest'ultimo che partirà dalla panchina. In mezzo scontato il rientro di Freuler, va verso la conferma Pasalic. Nel terzetto difensivo invece con Masiello e Djimsiti ci sarà Toloi, davanti a Gollini.