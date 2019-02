Le probabili formazioni di Cosenza-Carpi - Braglia si affida a Tutino

Fischio d'inizio oggi alle ore 21.00. Diretta testuale, pagelle e voci dei protagonisti su Tmw!

© foto di Andrea Rosito

Cosenza e Carpi vivono due momenti estremamente diversi, eppure i tre punti valgono tantissimo per entrambe le squadre. Ecco perché la sfida di stasera assume un valore decisivo per gli obiettivi delle due compagini che, come detto, viaggiano su due binari diametralmente opposti. Da un lato il Cosenza, proiettato addirittura verso la zona playoff: la squadra di Braglia è a soli tre punti dall’ottavo posto, e tra le mura amiche l’occasione di agganciare ipoteticamente il Cittadella è più che ghiotta. Dall’altra parte il Carpi che, invece, sta facendo a spallate per venire fuori da una situazione complicata. Crotone e Padova, rispettivamente penultima ed ultima, sono troppo vicine e la vittoria è un risultato necessario per evitare di essere risucchiati ancora più giù.

COME ARRIVA IL COSENZA - La squadra di Braglia vive un momento decisamente positivo, considerando che a sconfitta è arrivata una sola volta nelle ultime nove partite. Due vittorie consecutive, contro Cremonese e Perugia, hanno dato uno slancio considerevole ai calabresi che adesso puntano al colpo grosso. Spazio ancora al tridente composto da Litteri, Baez e Tutino. Anche il l’ex Capela scenderà in campo dal primo minuto al centro della difesa.

COME ARRIVA IL CARPI - Se è pur vero che l’ultima uscita ha visto l’importante vittoria tra le mura casalinghe contro lo Spezia, maturata soltanto nel finale con il gol al 92’ di Coulibaly, è anche vero che i biancorossi hanno collezionato risultati tremendamente negativi negli ultimi due mesi. Cinque sconfitte e due pareggi, infatti, hanno animato il Carpi da Natale fino ad ora, ed è chiaro che la rocambolesca vittoria di sabato è un segnale più che positivo. Spazio, dunque, al 4-4-1-1 con Arrighini che sarà la punta centrale e Concas alle sue spalle.

Le probabili formazioni

COSENZA(4-3-3): Perina; Bittante, Capela, Legittimo, D’Orazio; Bruccini, Palmiero, Sciaudone; Baez, Litteri, Tutino. A disposizione: Saracco, Hristov, Izco, Misuri, Garritano, Schetino, Sueva, Maniero. Allenatore: Braglia.

CARPI (4-4-1-1): Piscitelli, Pachonik, Sabbione, Kresic, Poli; Mustacchio, Coulibaly, Pasciuti, Rolando; Concas; Arrighini. A disposizione: Sambo, Serraiocco, Buongiorno, Pezzi, Vitale, Crociata, Di Noia, Marsura, Vano. Allenatore: Castori.