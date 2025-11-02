C'è 'Inter al "Bentegodi", L'Arena in taglio alto: "Mister Zanetti riaccende l'Hellas"
TUTTO mercato WEB
Sfida insidiosa per il Verona. Quest'oggi all'ora di pranzo la squadra di Paolo Zanetti attenderà l'Inter di Chivu. Una gara difficile ma allo stesso tempo che gli scaligeri devono provare a far loro per un risultato che porterebbe prestigio e soprattutto punti importanti per la zona bassa della classifica. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "L'Inter al Bentegodi. Mister Zanetti riaccende l'Hellas".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Spalletti e Juve: si può parlare di scudetto. Napoli, lo salva ancora Milinkovic-Savic. La nuova vita di Zaniolo. Pradè si è dimesso, Firenze sogna Giuntoli
Le più lette
3 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Latina, Bruno carica la squadra: "Serve coraggio contro la Salernitana. Uniti possiamo fare grandi cose"
Calcio femminile