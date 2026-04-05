Decide Fagioli, L'Arena titola: "Merita l'Hellas, vince la Viola. Con l''aiuto' dell'arbitro"
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Brutta sconfitta per il Verona. La squadra di Paolo Sammarco viene battuta 1-0 al "Bentegodi" dai viola di Vanoli con una rete nel finale di Fagioli. Rammarico fra le file gialloblù per un ko che avvicina sempre di più la squadra alla retrocessione in Serie B. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Merita l'Hellas, vince la Viola. Con l''aiuto' dell'arbitro".
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