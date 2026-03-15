Genoa a Verona per la salvezza, Il Secolo XIX titola: "Baldanzi c'è, Amorim scalpita"
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Scontro diretto importante per la salvezza per il Genoa di Daniele De Rossi. Alle 12.30, i rossoblù scenderanno in campo al "Bentegodi" di Verona contro l'Hellas di Paolo Sammarco in un match che potrebbe rappresentare un set ball importante per l'obiettivo finale del Grifone. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Genoa a Verona per la salvezza. Baldanzi c'è, Amorim scalpita".
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