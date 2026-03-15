Genoa in campo a Verona, La Repubblica (ed. Genova): "Colpo per ipotecare la salvezza"
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Il Genoa cerca il successo esterno sul campo del Verona. Dopo la vittoria contro la Roma, i rossoblù scenderanno in campo per affrontare gli scaligeri allenati da Paolo Sammarco. Obiettivo tre punti per provare ad avvicinarsi sempre di più alla salvezza. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione genovese de La Repubblica: "Genoa a Verona. Colpo per ipotecare la salvezza".
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