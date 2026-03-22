Hellas in campo a Bergamo, L'Arena: "Missione impossibile. Trasferta vietata ai tifosi"
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Sfida proibitiva per il fanalino di coda Hellas Verona. La squadra di Paolo Sammarco scenderà in campo alla New Balance Arena di Bergamo per affrontare l'Atalanta di Raffaele Palladino in un match complicatissimo viste le due situazioni di classifica opposte. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Hellas a Bergamo, missione impossibile. Trasferta vietata ai tifosi".
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