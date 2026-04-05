La Fiorentina ora respira, La Nazione in prima pagina: "Fagioli illumina e De Gea salva"

Vittoria importantissima per la Fiorentina. La squadra di Paolo Vanoli si è imposta 1-0 al "Bentegodi" di Verona contro l'Hellas di Paolo Sammarco. Decisivo un gol realizzato nel finale da Fagioli che ha portato tre punti pesantissimi in casa viola. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de La Nazione: "Fagioli illumina e De Gea salva. La Fiorentina ora respira".