La Fiorentina vince al "Bentegodi", Corriere di Verona in taglio basso: "L'Hellas sprofonda"
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Non basta una prova positiva per portare a casa l'intera posta in palio. Il Verona viene sconfitto 1-0 dalla Fiorentina e vede la retrocessione in Serie B. Decisivo un gol nel finale di Fagioli che ha portato i tre punti al team allenato da Vanoli. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna del Corriere di Verona: "Hellas sprofonda. La Fiorentina si porta a casa il bottino pieno".
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