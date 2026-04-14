Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 14 aprile
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L'Inter con lo Scudetto in tasca dopo l'ultima giornata è uno degli argomenti principali trattati quest'oggi, martedì 14 aprile 2026, dai quotidiani in edicola e che vi proponiamo in calce. Con la vittoria sul Como e i passi falsi di Napoli e Milan, la squadra di Chivu ha ipotecato il titolo. Con 75 punti e zero vittorie con le rivali dirette.
Malagò-Abete per la Federcalcio, Allegri-Conte per la panchina della Nazionale: duelli in vista per il futuro del calcio italiano. La Serie A compatta con 19 voti su 20 (solo Lotito non ha votato) lancia Malagò mentre Abete chiederà alla Lega Nazionale Dilettanti di candidarlo. Per la panchina è duello tra l'allenatore del Milan e l'allenatore del Napoli.
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Editoriale di Raimondo De Magistris Sta tornando una Juventus credibile anche per il titolo: ora c'è un solo errore da evitare. Malagò sulla fiducia, ma qual è il progetto? Unpopular opinion: ha ragione Lotito
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A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
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La Serie A candida Malagò. L’ex presidente CONI convince tutti tranne Lotito: “Serve il commissario”
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