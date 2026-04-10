Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, venerdì 10 aprile
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I risultati della italiane in Europa rappresenta uno dei temi principali delle prime pagine di oggi, venerdì 10 aprile. Serataccia quella di ieri per Bologna e Fiorentina, in campo rispettivamente per i quarti di finale di Europa League e Conference. Rossoblù ko per 1-3 in casa contro l'Aston Villa, viola sconfitti per 3-0 in Inghilterra dal Crystal Palace.
Tanti altri temi che riguardano la Serie A, tra cui l'imminente rinnovo di Spalletti con la Juventus fino al 2028. Sarà un allenatore-manager, che inciderà molto anche sul mercato. L'idea è di costruire un instant team per tornare a vincere subito: Alisson e Rudiger i primi nomi caldi.
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