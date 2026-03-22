Oggi Atalanta-Hellas, L'Eco di Bergamo: "Assalto al Verona col record di De Roon"
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Impegno pomeridiano per l'Atalanta. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la squadra di Raffaele Palladino affronterà il Verona alla New Balance Arena. La Dea insegue una vittoria per ritornare in corsa per un posto in Europa contro un avversario sempre più fanalino di coda con il Pisa e condannato alla Serie B. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Assalto al Verona col record di De Roon".
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