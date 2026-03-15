Oggi la sfida al Genoa, L'Arena: "L'Hellas vuole bissare Bologna. Sammarco pensa a Belghali"
TUTTO mercato WEB
Il Verona vuole proseguire sulla strada tracciata dopo la vittoria di Bologna. Oggi all'ora di pranzo, i gialloblù scaligeri scenderanno in campo davanti al pubblico amico per affrontare il Genoa in un'altra occasione per accorciare la classifica e provare a risalire la china. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "L'Hellas vuole bissare Bologna. Sammarco pensa a Belghali".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Le più lette
1 Inter furiosa. E’ uno scudetto avvelenato da Var e arbitri. Thuram in crisi, Chivu ha bisogno di Lautaro. Conte si gode il ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro. Juve è Spalletti il futuro
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Napoli, Conte ha (quasi) svelato il suo futuro: l'incontro con De Laurentiis rientra nella normalità
Serie B
Serie C
De profundis vietati, ma la Triestina rischia la retrocessione: oggi il possibile primo verdetto dell'anno
Marino presenta Triestina-Pro Vercelli: "Lavoriamo partita dopo partita, obiettivo ripetere Brescia"
Pronostici
Calcio femminile