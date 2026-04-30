Sogno Paz, Il Corriere dello Sport oggi in prima pagina: "L'Inter aspetta Mou"
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"L'Inter aspetta Mou": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Se José torna al Real, Nico Paz più vicino? Marotta studia il prestito oneroso e l'acquisto con clausola di recompra, ben sapendo che il giocatore si vede merengue. News anche sul fronte portiere: l'anno prossimo ci sarà uno solo tra Martinez e Vicario.
Spazio anche alla seconda semifinale d'andata di Champions League, con questo titolo in taglio basso: "Orgoglio Cholo, l'Atletico ci crede". 1-1 con l'Arsenal, l'arbitro olandese Makkelie disastroso.
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