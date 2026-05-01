Svolta a tema FIGC, QS titola così questa mattina: "Malagò mette la freccia"
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In occasione della prima pagina di oggi di QS, quello riportato di seguito è certamente il titolo principale: "Malagò mette la freccia". Presidenza FIGC, l'ex capo del CONI ha anche il sostegno di calciatori e allenatori. Potrebbe essere lui quindi l'uomo chiamato a risollevare le sorti del calcio italiano.
Spazio anche alla Serie A, che domani manda in scena in match chiave sia per la Champions che per lo scudetto. Lo si evince dal titolo in taglio basso: "Como freme per il Napoli, Fabregas: dall'Europa dipenderà il nostro futuro".
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