Torino, ribaltone a Verona e il sogno Europa continua: Savva e Pellegri protagonisti

"Toro, ribaltone a Verona e il sogno Europa continua" è il titolo che si può leggere nel taglio basso della prima pagina de La Stampa in merito alla vittoria dei granata contro l'Hellas. Le classiche cose da Toro, si legge. Come vincere una partita in rimonta nel finale, dopo una prestazione non eccellente, con due gol segnati in sei minuti, al termine di un digiuno di 447 minuti, da un ragazzo debuttante e da un'eterna promessa che non esultava da un anno. Savva e Pellegri regalano ai granata tre punti.