Ufficiale Altro doppio addio in casa Milan: salutano la veterana Cernoia e la giovane Donolato

Altri due addii in casa Milan in questo primo scorcio d’estate. Il club rossonero ha infatti comunicato gli addii Valentina Cernoia, classe ‘91, e di Valentina Donolato, classe 2006. La prima, a cui è scaduto il contratto, era arrivata al Milan nel 2023 dopo una lunga militanza con le maglia di Brescia e Juventus e con le meneghine ha collezionato 54 presenze con due reti, la seconda, che ha risolto il suo legame, invece è un prodotto del settore giovanile che era entrata a far parte della prima squadra dalla scorsa stagione trovando però spazio in una sola occasione. Di seguito il comunicato del club riguardante l'addio di Donolato

"AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con la calciatrice Valentina Donolato. Il Club ringrazia Valentina per l’impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e le augura le migliori soddisfazioni personali e professionali".