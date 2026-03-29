Un altro disastro amaranto, Il Tirreno stamani: "Il Livorno crolla in Sardegna"
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Weekend amaro quello in corso per il Livorno, come certifica il titolo presente oggi nella prima pagina de Il Tirreno e nello specifico in taglio alto: "Un altro disastro amaranto: il Livorno crolla in Sardegna, fischi dei 100 tifosi al seguito". Contro la Torres, è arrivata una sconfitta esterna con il punteggio di 3-1.
Venturato a fine partita: "Non credo che la squadra si sia rilassata. In questo momento non riusciamo a esprimerci in gara ma dobbiamo mantenere l'equilibrio e ottenere i punti che ci servono per la salvezza".
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