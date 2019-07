Esteghal, colpo per Stramaccioni: preso l'ex Benevento Diabaté

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato da Sky Sport, si prospetta una nuova avventura per Cheick Diabaté. L’attaccante mariano classe 1988 firmerà infatti per l’Esteghal di Andrea Stramaccioni. Il giocatore arriverà dall’FC Emirates Club. nel suo passato anche una parentesi in Italia, con sei mesi trascorsi al Benevento. Il giocatore firmerà un biennale.