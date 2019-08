TMW - Esteghlal-Stramaccioni, prove di addio: contatto per la risoluzione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Stramaccioni e l’Esteghlal, si va verso l’addio. Le dimissioni del direttore sportivo Ali Khatir unite al non mantenimento delle promesse in sede di mercato con tre operazioni bloccate al momento di siglare gli accordi (Pucciarelli, Dramé e Milic) non sono un bel segnale. In giornata previsto un contatto tra l’agente Pastorello e il Presidente A.H. Fatih, si cercherà di capire se ci saranno le condizioni affinché il rapporto tra Stramaccioni e l’Esteghlal possa proseguire. Al momento in virtù di quanto accaduto non sembrano esserci molte possibilità e le parti cercheranno l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Anche se ieri il club non sembrava orientato ad accettare le dimissioni dell’allenatore. Ma oggi può essere una giornata importante. L’avventura tra Stramaccioni e l’Esteghlal, nonostante i risultati positivi del precampionato, potrebbe già essere finita...