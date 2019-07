UFFICIALE: Egitto, esonerato Aguirre dopo l'eliminazione in Coppa d'Africa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javier Aguirre non è più il commissario tecnico dell'Egitto. Notizia ufficiale, l'allenatore paga l'eliminazione dalla Coppa d'Africa per mano del Sudafrica. L'Egitto, Paese ospitante, è stato beffato a cinque minuti dalla fine da una rete di Lorch. Una rete fatale per Aguirre.