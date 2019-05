UFFICIALE: Honda lascia Melbourne: "Ora cerco un'altra sfida"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Keisuke Honda lascia i Melbourne Victory. Lo fa in conferenza stampa. "Voglio continuare a giocare, voglio giocare le Olimpiadi ma non so dove. Mi riposerò a fine stagione, deciderò cosa fare e cosa sarà il meglio per me. Ho imparato molto dalla cultura australiana, dai tifosi, dai compagni. Se mi guardo indietro, nella mia carriera, ho sempre ricordi importanti ma sempre dei rimpianti. Non posso tornare indietro, penso che avrei sempre potuto fare di più, di meglio, ma sono tutti insegnamenti per il futuro. Ci ho provato, davvero, per tutto e per tutti, anche qui. Dove andrò? Non credo in Cina. Non tornerò in Giappone, non vorrei però essere frainteso: la mia è una grande nazione e la mia lega sarebbe troppo 'confortable', cerco sempre nuove sfide per il futuro".