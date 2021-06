Keisuke Honda, giapponese giramondo che ha difeso i colori del Milan

Nella vita di Keisuke Honda doveva esserci lo sport. Oltre al fratello, oggi suo agente, che in passato era calciatore, anche due suoi zii sono rinomati nel mondo dello sport: uno ha partecipato ai Giochi Olimpici di Tokyo del '64 come canoista, un altro a 3 edizioni nella specialità lotta libera. Nato calcisticamente nel Settsu FC, passò da Gamba Osaka e Seiryo High School prima dell'approdo al Nagoya Grampus, suo primo club professionistico. Nel 2008 il passaggio in Europa al VVV-Venlo, in Olanda, dove in due stagioni segnerà 24 reti. Quindi il quadriennio al CSKA Mosca, prima del passaggio nel 2014 al Milan. Trequartista o esterno mancino di grande qualità tecnica e buona fisicità, in rossonero Honda giocherà con alterne fortune, spiccando soprattutto nel 2014-2015. Nel luglio 2017, dopo lo svincolo dai rossoneri, ha firmato con i messicani del Pachuca, mentre nel 2018 è passato al Melbourne Victory. Nel 2019 il ritorno in Europa col Vitesse, poi l’avventura in Brasile col Botafogo, diventando il primo giapponese a giocare nel campionato del Paese sudamericano. Da marzo 2012 gioca in Azerbaigian, al Neftci Baku. Dal 12 agosto 2018, inoltre, Honda è commissario tecnico della Cambogia. Con la sua Nazionale, il Giappone, Honda ha chiuso a quota 98 presenze, vincendo anche la Coppa d'Asia nel 2011. In carriera ha vinto anche un campionato russo, due Coppe di Russia, una Supercoppa di Russia e una Supercoppa Italiana. Oggi l'ex Milan compie 35 anni.

Sono nati oggi anche Enzo Robotti, Mauro Esposito, Florent Malouda, Alberto Zapater, Gonzalo Martinez, Thomas Partey e Kingsley Coman.