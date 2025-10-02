Pronostico Hellas Verona-Sassuolo, punti pesanti in palio al Bentegodi

Al Bentegodi si apre la sesta giornata di Serie A con l'anticipo tra Hellas Verona e Sassuolo. I gialloblù di Zanetti cercano ancora la prima vittoria in stagione, mentre i neroverdi di mister Grosso vogliono confermare la prestazione vista contro l'Udinese.

Pronostico Hellas Verona-Sassuolo quote

L'Hellas arriva alla sfida con il peso di una classifica che non decolla: tre pareggi finora, due soli gol all'attivo e otto subiti, anche se al Bentegodi i gialloblù restano imbattuti e pronti ad aggrapparsi al fattore casa. Il Sassuolo, dal canto suo, dopo un avvio complicato sembra aver ritrovato slancio con le vittorie contro Lazio e Udinese, confermando la qualità del proprio reparto offensivo (7 reti messe a segno) ma mostrando ancora qualche fragilità dietro, con 8 gol incassati. Per i neroverdi ora la parola d'ordine è continuità, mentre il Verona cerca la scintilla giusta per invertire la rotta. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Hellas Verona-Sassuolo: GOAL 1.88 info 1.87 info 1.97 info 1.83 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 15 euro, col 50% sul primo deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 5.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 1.037 euro, col 100% della prima ricarica info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Hellas Verona Sassuolo pronostico, i precedenti

La storia sorride più al Sassuolo, che nei 26 precedenti complessivi guida con 13 successi contro i 10 dell'Hellas Verona, a fronte di 3 pareggi. Al Bentegodi, però, l'ultimo ricordo è gialloblù: nella stagione 2023/24 il Verona vinse 1-0 grazie a un gol di Swiderski. I neroverdi non espugnano il Bentegodi dal 2021, quando si imposero 2-3 con le firme di Raspadori, Djuricic e Traore. Un dato che aggiunge pepe alla sfida, con l'Hellas deciso a difendere il proprio fortino e il Sassuolo a caccia di un successo che manca da tempo in terra scaligera.

Pronostico marcatore Hellas Verona-Sassuolo

Tra i protagonisti più attesi della serata non può che esserci, punto di riferimento e leader tecnico del Sassuolo di Grosso. L'attaccante azzurro ha fin qui trovato la via del gol una sola volta, su rigore contro la Cremonese, ma nelle ultime due uscite contro Inter e Udinese ha lasciato comunque il segno con due assist decisivi. Contro l'Hellas, avversario affrontato già 15 volte in carriera con 3 reti all'attivo, Berardi ha l'occasione di arricchire il suo score personale e trascinare i neroverdi verso quella continuità che ancora manca. Venerdì al Bentegodi gli occhi saranno puntati anche su di lui: riuscirà a rompere il digiuno e aggiornare la sua statistica contro i gialloblù? Nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Hellas Verona-Sassuolo: BERARDI SEGNA 3.75 info 3.95 info 3.80 info 3.75 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Hellas Verona-Sassuolo in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Hellas Verona-Sassuolo è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca venerdì 3 ottobre alle 20:45 allo Stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro sarà trasmetto anche su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

Leggi anche le nostre guide su: