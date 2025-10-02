Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Arbitri 6^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

Arbitri 6^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionatoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
ieri alle 13:20Le Statistiche
di Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match validi per la sesta giornata della Serie A 2025-2026 che anticiperà la seconda sosta di questa stagione per gli impegni della nazionali.

Verona-Sassuolo, Fourneau Francesco
Atalanta-Como, Zufferli Luca
Inter-Cremonese, Feliciani Ermanno
Lazio-Torino, Piccinini Marco
Parma-Lecce, Doveri Daniele
Bologna-Pisa, Abisso Rosario
Fiorentina-Roma, Colombo Andrea
Juventus-Milan, Guida Marco
Napoli-Genoa, La Penna Federico
Udinese-Cagliari, Arena Alberto Ruben

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (114 – 12; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (3 – 2; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (54 – 7; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (6 – 2; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Calzavara Andrea (0 – 0)
Chiffi Daniele* (117 – 13; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Collu Giuseppe (13 – 3; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (49 – 5; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Crezzini Valerio (3 – 2; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Bello Marco* (179 – 15; 0 vittorie squadra di casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (4 – 2)
Dionisi Federico** (35 – 6)
Doveri Daniele** (247 – 17; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Fabbri Michael (152 – 13)
Feliciani Ermanno (29 – 4; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (54 – 9; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (211 – 17; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (87 – 12; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (113 – 13; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (37 – 5; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (46 – 6; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Maresca Fabio (138 – 12)
Mariani Maurizio (170 – 14; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (65 – 9; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Massa Davide (225 – 16; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (0 – 0)
Pairetto Luca (135 – 12)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (21 – 7)
Piccinini Marco (81 – 9; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Rapuano Antonio (58 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (67 – 9)
Sozza Simone (64 – 7; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (27 – 4; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Pronostico Inter-Cremonese: nerazzurri favoriti, ma Nicola sogna un altro colpaccio... Pronostico Inter-Cremonese: nerazzurri favoriti, ma Nicola sogna un altro colpaccio a San Siro
Liga e Serie A all'estero? Il commissario UE tuona: "È un tradimento dei tifosi locali"... Liga e Serie A all'estero? Il commissario UE tuona: "È un tradimento dei tifosi locali"
Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Altre notizie Le Statistiche
L’ex che potrebbe dare ad Allegri il dispiacere numero 100 L’ex che potrebbe dare ad Allegri il dispiacere numero 100
Per Rafael Leao un Juventus-Milan che potrebbe valere 200! Per Rafael Leao un Juventus-Milan che potrebbe valere 200!
Nicola e quel tabù arrivato a contare 3.100 giorni. Servirebbe un Falcinelli… Nicola e quel tabù arrivato a contare 3.100 giorni. Servirebbe un Falcinelli…
Arbitri 6^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 6^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Soltanto una volta i Violini non hanno steccato al Meazza Soltanto una volta i Violini non hanno steccato al Meazza
Ecco la partita mai terminata 0-0 (e solo 1 volta in pareggio)! Ecco la partita mai terminata 0-0 (e solo 1 volta in pareggio)!
Baroni, le due vittorie iniziali, poi 4 anni senza gioie col Parma Baroni, le due vittorie iniziali, poi 4 anni senza gioie col Parma
Parma e Torino, stesso male. Zapata ha dato un altro primato negativo ai granata Parma e Torino, stesso male. Zapata ha dato un altro primato negativo ai granata
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
4 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
5 Ranking UEFA, la corsa per il 5° posto in Champions prosegue: l'Italia è ancora indietro
Ora in radio
Storie di Calcio 18:35Storie di Calcio live!
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà
EuroMaracanà
Football rewind 19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Thuram non è gravissimo. Chi al suo posto? Al 90% ho già deciso"
Immagine top news n.2 Gattuso, sei cambi rispetto a settembre e un 9 in meno: il punto sui convocati dell'Italia
Immagine top news n.3 Italia, ecco i convocati di Gattuso: no a Chiesa, prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi
Immagine top news n.4 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, tre italiane in Top 20. Inter la migliore, la Roma perde una posizione
Immagine top news n.6 Tare: "Non si può andare più in alto del Milan. Jashari? Ha tutto per essere un grande"
Immagine top news n.7 Gasperini lo aveva previsto. Questa Roma deve abituarsi velocemente a giocare ogni tre giorni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.3 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, Tudor tolga Koopmeiners e aggiunga un attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nicola: "L'Inter sa fare tutto molto bene. Imparare dai più forti opportunità clamorosa"
Immagine news Serie A n.2 Parma-Lecce, i convocati di Di Francesco: assenti Tete Morente e Balthazar Pierret
Immagine news Serie A n.3 Inter-Atletico Madrid a Bengali, adesso c'è anche l'ufficialità: la nota dei due club
Immagine news Serie A n.4 Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: oltre ad Audero out anche Terracciano
Immagine news Serie A n.5 Ludi: "Il Como è un esempio per tanti club. Baturina? Un talento così è imprescindibile"
Immagine news Serie A n.6 Argentina, i convocati da Scaloni per due amichevoli: ci sono Lautaro e Nico Paz
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena
Immagine news Serie B n.3 Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic
Immagine news Serie B n.4 Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro: "Juve Stabia può essere protagonista. Noi vogliamo vincere in casa"
Immagine news Serie B n.6 Spezia-Palermo, i convocati di Inzaghi: in difesa assente Ceccaroni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Immagine news Serie C n.3 Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
Immagine news Serie C n.4 La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Immagine news Serie C n.6 Hubner: "Per vedere il vero Brescia servirà tempo, ma i presupposti sono ottimi"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso