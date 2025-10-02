Nicola e quel tabù arrivato a contare 3.100 giorni. Servirebbe un Falcinelli…

Sabato saranno trascorsi esattamente 3.100 giorni. Da cosa? Ma dall’unica vittoria di un squadra guidata da Davide Nicola contro la Beneamata! Sfogliando gli almanacchi dedicati al calcio ci ritroviamo al 9 aprile 2017. Allora, 31esimo turno del torneo 2016-2017, Crotone-Inter terminò col punteggio di 2-1. La vittoria rossoblù arrivò grazie a una doppietta di Falcinelli, al minuto 18 su calcio di rigore, al 22’ su azione (di D’Ambrosio al 65’ il gol della bandiera nerazzurro).

Prima e dopo il mister di Luserna San Giovanni dalle panchine di Livorno, ancora Crotone, Udinese, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli e Cagliari ha rimediato soltanto dei KO dal Biscione: complessivamente 11.

A chiudere questa statistica dei testa a testa da segnare il 4-29 in fatto di gol sempre per il club meneghino. Anche perché le difese orchestrate da Nicola non hanno mai colto un clean sheet contro i milanesi.

Da segnalare che quella di sabato pomeriggio, calcio d’avvio alle ore 18, rappresenterà allo stesso tempo la prima sfida fra i due allenatori in Serie A e la prima sfida fra Cristian Chivu e la Cremonese.

TUTTI I PRECEDENTI FRA NICOLA E L’INTER IN CAMPIONATO

1 vittoria Nicola

0 pareggi

11 vittorie Inter

4 gol fatti dalle squadre di Nicola

29 gol fatti dall’Inter