Pronostico Inter-Cremonese: nerazzurri favoriti, ma Nicola sogna un altro colpaccio a San Siro

Oggi alle 18:00
di Lorenzo Zoppi

Pronostico Inter-Cremonese che pende inevitabilmente a favore dei nerazzurri, padroni di casa e alla ricerca di conferme dopo la bella vittoria in Champions. Occhio però alla Cremonese, che in questo stadio ha già dimostrato di saper compiere l'impresa: alla squadra di Chivu servirà la massima concentrazione.

Pronostico Inter-Cremonese quote


Dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Udinese e Juventus, l'Inter ha invertito la rotta, inanellando quattro vittorie di fila tra Serie A e Champions League, con 9 gol realizzati e appena 1 subito. La squadra di Chivu ora punta a proseguire questa striscia positiva, confermandosi in forma e cinica in attacco. La Cremonese, invece, dopo un avvio sorprendente con due vittorie di prestigio contro Milan (a San Siro) e Sassuolo, ha raccolto tre pareggi consecutivi. La formazione di Nicola, da neopromossa, resta comunque imbattuta e potrà contare sull'entusiasmo e sulla determinazione che finora le hanno permesso di sorprendere avversari più quotati. Ma nelle quote Inter-Cremonese, l'esito 1X è offerto a:

Pronostico Inter-Cremonese: 1X
Inter Cremonese pronostico, i precedenti


Nei 23 precedenti tra le due squadre, l'Inter domina con 16 vittorie, a fronte di 4 pareggi e 3 successi della Cremonese. L'incrocio più recente risale alla stagione 2022/2023, quando i nerazzurri vinsero sia all'andata (3-1) che al ritorno (2-1), senza però mai riuscire a mantenere la porta inviolata. L'ultimo successo della Cremonese, invece, è datato 1992, con una storica vittoria a San Siro per 2-0.

Pronostico marcatore Inter-Cremonese


Uno dei protagonisti della sfida tra Inter e Cremonese potrebbe essere Ange-Yoan Bonny, chiamato a partire titolare vista l'assenza di Marcus Thuram, fermato da un infortunio. Il francese, volto nuovo del mercato estivo costato 23 milioni di euro, per ora ha giocato pochissimo: appena 97 minuti tra Champions League e campionato (da suddividere in 7 gare), ma è comunque già riuscito a sbloccarsi nel match casalingo contro il Torino. Sabato, dopo aver disputato un buon spezzone di partita subentrando contro lo Slavia, proverà a convincere Chivu della sua affidabilità e a lasciare il segno anche contro la Cremonese. Nelle scommesse Inter-Cremonese, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Inter-Cremonese: BONNY SEGNA
Dove vedere Inter-Cremonese in tv e streaming


Per seguire al meglio il nostro pronostico Inter-Cremonese è importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 4 ottobre alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

