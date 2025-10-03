L’ex che potrebbe dare ad Allegri il dispiacere numero 100

Stagione 2014-2015, la Juventus di coach Massimiliano Allegri nelle prime 14 giornate mette assieme 11 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta (contro il Genoa in trasferta), raccogliendo complessivamente 35 punti.

La Juventus di mister Igor Tudor dopo 14 turni di campionato, spalmati fra 2024-2025 e 2025-2026, conta 8 successi, 5 segni X, 1 battuta d’arresto (contro il Parma al Tardini). Insomma, stessa quantità di KO ma ritmo della Madama allegriana più veloce dell’attuale.

Dopo una storia fatta, nel massimo torneo, di 302 panchine (202V – 57X – 43P per 259 match positivi) Allegri tornerà per la prima volta allo Stadium da avversario. E curiosamente guidando proprio l’ultimo club con cui aveva sfidato la Vecchia Signora in quel di Torino, il Milan.

Col suo successore Tudor rintracciamo 3 precedenti in Serie A. L’attuale bianconero conduce per 2-1, forte dei successi casalinghi: Verona-Juventus 2-1 nel 2021-2022; Lazio-Juventus 1-0 nel 2023-2024. L’unica affermazione del livornese risale al 2021-2022, quando fra le mura di casa ospitò l’Hellas facendo 2-0.

Contro il Milan contiamo, invece, 4 precedenti in Serie A. L’allenatore croato nei primi 2 match raccolse 4 punti, negli ultimi 2, invece, zero (fra l’altro subendo in entrambe le occasioni 3 reti).

Contro la Juventus mister Allegri conta 11 partite, la maggior parte delle quali da rossonero, 7 (2V – 1X – 4P). Curiosamente quell’unico pari andò in scena nella partita più chiacchierata di questi ultimi anni, quella del famoso gol fantasma di Muntari al Meazza.

PS: attenzione, Allegri conta in Serie A 99 sconfitte… la sua ex, pertanto, potrebbe dargli il dispiacere numero 100!

TUTTI I PRECEDENTI FRA TUDOR E ALLEGRI IN CAMPIONATO

2 vittorie Tudor

0 pareggi

1 vittoria Allegri

3 gol fatti squadre di Tudor

3 gol fatti squadre di Allegri

TUTTI I PRECEDENTI FRA TUDOR E IL MILAN IN CAMPIONATO

1 vittoria Tudor

1 pareggio

2 vittorie Milan

5 gol fatti dalle squadre di Tudor

7 gol fatti dal Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA ALLEGRI E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

4 vittorie Allegri

1 pareggio

6 vittorie Juventus

11 gol fatti dalle squadre di Allegri

13 gol fatti dalla Juventus