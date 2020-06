-1 a Napoli-Juve: le probabili formazioni. Sarri col tridente di qualità. Mertens e non Milik dal 1'

Domani la finale di Coppa Italia tra Juventus e Napoli, oggi le sedute di allenamento che daranno indicazioni importanti sia a Maurizio Sarri che a Gennaro Gattuso. Dopo l'allenamento di ieri dove i tecnici hanno provato le prime alternative tattiche, sarà il turno di due sedute determinanti anche per valutare le condizioni di chi ha giocato le semifinali e di testarne la condizione. Nella Juve poche chances per Chiellini e Higuain, in mezzo ballottaggio Khedira-Pjanic mentre il tridente sembra certo a meno che non giochi Cuadrado alto in luogo di Douglas. Nel Napoli più Maksimovic di Manolas, torna Fabian in mezzo, più Callejon che Politano. E Milik fuori: c'è Mertens.

Juventus Buffon; Danilo (Cuadrado), Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira (Pjanic), Bentancur, Matuidi (Ramsey); Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala.

Napoli Meret; Di Lorenzo, Maksimovic (Manolas), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (Allan), Demme, Zielinski; Callejon (Politano), Mertens, Insigne.