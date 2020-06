-1 alla ripartenza. Iachini e Longo, un finale di stagione super per meritarsi la conferma

vedi letture

Due squadre che ancora non hanno la matematica certezza della salvezza. Anzi. Meglio evitare brutti passi falsi alla ripresa del campionato per non andare incontro a brutte sorprese. Fiorentina e Torino stanno disputando una stagione decisamente al di sotto delle loro potenzialità, anche se alla ripresa la speranza dei rispettivi tecnici Beppe Iachini e Moreno Longo è quella di lasciare le zone paludose per avvicinarsi quanto più possibile all'el Dorado europeo.

Arrivati per portare la barca in porto. Ma può esserci anche un futuro - Viola e granata erano reduci dalle difficili gestioni di Montella e Mazzarri, che per motivi diversi avevano perso credito agli occhi delle dirigenze. Iachini ha ridato vigore e solidità ad una Viola fin troppo molle, spesso incapace di reagire alle avversità. Il presidente Rocco Commisso ha gradito il lavoro del tecnico, ma per guadagnarsi la conferma Iachini dovrà migliorare dal punto di vista del gioco. Quindi Longo: fosse per lui, ma pure per il presidente Cairo, il progetto iniziato nei mesi scorsi durerebbe a lungo, ancora diversi anni. Ma inevitabilmente tutto sarà legato ai risultati di questo ultimo terzo di campionato. Anche perché il neo ds Vagnati sta già vagliando le possibili alternative, sebbene la priorità granata resti legata a Longo.