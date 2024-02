150 partite in Serie A per Leao: "Grazie al Milan, sono fiero di giocare qui"

150 partite in Serie A per Rafael Leao oggi a Frosinone. Queste le parole dell'asso portoghese ai microfoni di Milan TV:

"Devo ringraziare il Milan per questo traguardo, sono molto orgoglioso di questo e sono fiero di giocare qui. Anche la mia famiglia mi ha sempre sostenuto, siamo tutti molto fiduciosi per questa partita, voglio fare bene per me e per la squadra".

Sulla sfida dello "Stirpe"

"Sappiamo che il Frosinone gioca bene in casa, vogliamo tornare a Milano con i tre punti e con una bella prestazione, stiamo facendo bene e vogliamo tornare a vincere dopo il pareggio contro il Bologna".