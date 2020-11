Addio Maradona, Mancini: "Battemmo il Napoli di Diego e capimmo di poter vincere lo scudetto"

Il ct dell’Italia Roberto Mancini in una lunga intervista rilasciata a Il Mattino ha parlato di Diego Armando Maradona ripercorrendo i ricordi personali dall’arrivo dell’argentino in Italia alle tante sfide: “Ricordo benissimo il giorno dell’annuncio. Ci sembrava fosse impossibile. Io giocavo nella Sampdoria e con tutti i compagni di squadra accogliemmo la notizie con grande esaltazione. Il suo arrivo rappresentava un sintomo positivo per tutto il campionato. Ricordo ancora la sfida al San Paolo nel 1990-91, era il 18 novembre, il campionato non era iniziato da moltissimo, ma vincere a Napoli, in casa di Maradona e dei campioni in carica fu fondamentale. - continua Mancini – Fu una partita aperta, lui giocò benissimo, ma il destino volle che andasse in un altro modo. Noi facemmo quattro gol, di cui uno davvero meraviglioso, alla Maradona direi. Vincere a Napoli non era mai facile in quegli anni e quel successo diventò il passaporto per noi per vincerlo Scudetto. Resta un data memorabile”.