AGI - Guardiola firmerà con la Juventus il 4 giugno

Secondo l'AGI (Agenzia giornalistica Italiana), è tutto fatto per l'arrivo di Josep Guardiola alla Juventus. La nota agenzia di stampa parla di 4 giugno come giorno in cui il manager catalano firmerà il suo contratto da 24 milioni di euro netti a stagione.

Ieri non era a Milano - Pep Guardiola in questi giorni è ad Abu Dhabi: negli scorsi giorni il manager catalano era dato in arrivo a Milano, ma dopo la festa del Manchester City Guardiola è andato nella città del proprietario del City per qualche giorno di relax.

Juve-Guardiola? Le sue ultime dichiarazioni - Le ultime dichiarazioni di Guardiola sul possibile trasferimento alla Juventus risalgono allo scorso 17 maggio, nella conferenza stampa di fine stagione: "Quante volte lo devo dire? Non mi sposterò a Torino, in Italia, questa estate. Sono soddisfatto di lavorare con questo club, con la gente che c'è qui. Nel calcio le cose cambiano, ma quello che posso dire è che il prossimo anno sarò ancora l'allenatore del Manchester City".