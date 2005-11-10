Ajax, Michel: "Sarri tra gli allenatori migliori d'Europa. L'Atalanta è una grande squadra"

Michel, allenatore dell'Ajax, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro l'Atalanta: "Dobbiamo cambiare completamente l’immagine della squadra che ha perso la prima partita nonostante abbia sempre attaccato collettivamente. Ci è stato fatale il pressing alto. Cercheremo di qualificarci tra le prime otto, una partita in casa per noi è importantissima".

Che Atalanta troverete?

"Hanno cambiato molto rispetto a quando li allenava Gasperini, Sarri tiene una linea difensiva a quattro completamente differente. Per romperla dovremo essere molto veloci con la palla attaccando le loro linee di passaggio: hanno un blocco medio-alto, dovremo provare a creare superiorità per superarlo. L’Atalanta è una grande squadra con un grande allenatore, tra i migliori d’Europa. Ha la capacità di giocare avanti e indietro, ha buone connessioni per attaccare. La sua struttura difensiva non è che sia aggressiva, ma è molto compatta e chiude gli spazi all’uno contro uno. Serve pazienza per aprirsi spazi per attaccarla, ha un buon contropiede".

È un impegno che è qualcosa di più di un match di Conference.

"Ha molti buoni giocatori, per noi è una grande sfida. Spero che ci sia la miglior versione nostra, siamo convinti di fare una grande partita. Berghuis e Blind sono tornati ad allenarsi in gruppo ma non ci sono, prima o poi riavremo la rosa al completo”.