Ufficiale Ajax, Michel nuovo allenatore: contratto biennale fino al giugno 2028

L'Ajax ha un nuovo allenatore. Si tratta dello spagnolo Michel che ha firmato un contratto per due stagioni, fino al 30 giugno 2028.

Míchel (nato il 30 ottobre 1975 a Madrid, Spagna) ha iniziato la sua carriera da allenatore al Rayo Vallecano. Ha guidato la squadra della sua città natale per due anni, prima di trasferirsi all'Huesca nell'estate del 2019. Nelle ultime cinque stagioni, lo spagnolo è stato l'allenatore del Girona. Con il club catalano ha raggiunto, tra gli altri traguardi, il miglior piazzamento in campionato nella storia della società, con il Girona che ha concluso la stagione 2023/2024 al terzo posto nella Liga spagnola.

Da giocatore, Míchel ha militato anche nel Rayo Vallecano. Inoltre, l'ex centrocampista ha giocato per Almería, Real Murcia e Málaga.