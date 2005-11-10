Aldair ripensa al terzo scudetto della Roma e si commuove: "Mi viene da piangere, ti resta dentro"

Lo storico ex difensore della Roma, Aldair, ha concesso una breve intervista sui canali social di Socios.com, ripercorrendo le emozioni del terzo scudetto giallorosso, datato ormai 17 giugno 2001. Queste le sue parole in merito:

"Questo qui (indicando la coppa dei campioni d’Italia, ndr) è la cosa che vuoi di più quando arrivi in un club, ma sono molto felice di aver alzato questo trofeo. È la felicità di tutti i tifosi della Roma quel pomeriggio allo stadio Olimpico, è stata una cosa speciale. Mi viene da piangere (si commuove, ndr) perché è una cosa che ti rimane dentro. Ero molto felice, dico poco perché sono molto commosso. Parlare di queste cose mi fa ricordare altre cose".

Aldair ha giocato nella Roma dal 1990 al 2003, vincendo appunto uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana.