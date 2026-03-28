Aldair: "Mi auguro che la Roma arrivi in Champions. Wesley? Impatto positivo, non era facile"

A margine dell’evento Serie A Operazione Nostalgia, l'ex difensore giallorosso Aldair ha fatto il punto sul momento della Roma e sulla corsa alla prossima Champions League. Il brasiliano ha analizzato la situazione dei capitolini, soffermandosi sia sulle difficoltà legate alla classifica sia sugli aspetti positivi emersi nel corso della stagione, come l’impatto di Wesley. Queste le sue dichiarazioni a QuiGiocoNews:

"Roma in Champions? Ce lo possiamo augurare, visto che ci sono altre squadre ora davanti alla Roma, che è calata un pochettino adesso, però mancano ancora delle partite da giocare e punti da conquistare. Sei fiducioso? Siamo positivi, sempre".

Poi, una battuta sul suo connazionale a Sportitalia: "Il primo anno è molto difficile, Wesley ha avuto un impatto positivo e questo è un bene anche per la società. Non è facile il primo anno nel campionato italiano".