Allegri ricorda Astori: "Lo porto sempre con me. Lo ricordo con grande affetto"

"Ho un ricordo meraviglioso di Davide, lo porto sempre dentro di me". Massimiliano Allegri ha ricordato così il capitano viola Davide Astori in esclusiva a Firenzeviola.it, con il sorriso sulle labbra anche in una giornata triste perché è così che è giusto ricordare un uomo che, ovunque è andato, è entrato nel cuore delle persone che ha incrociato sul suo percorso: "Oggi è una giornata triste. Con Davide abbiamo iniziato praticamente insieme la carriera, perché lui ha cominciato a Cagliari dove io ho mosso i miei primi passi da allenatore in Serie A. Il mio ricordo è meraviglioso, di un ragazzo che avrebbe fatto carriera, ma soprattutto una carriera da uomo spogliatoio, da capitano come poi è stato. Le caratteristiche migliori che aveva erano il carisma interiore che lo ha fatto diventare capitano della Fiorentina e quel suo essere equilibrato - poi l'ex tecnico del Cagliari, allenatore nel corso della prima esperienza in Serie A del nostro Capitano, ha concluso così - Lo ricordo con grande affetto e con grande piacere: lo porto sempre dentro di me".