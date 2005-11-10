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Amorim imbattuto nelle prime 7 in Serie A con il Milan: 63 anni fa l'ultimo a riuscirci

Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 00:23Serie A
19.10.2026 00:23Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Come evidenziato dai dati Opta, Ruben Amorim è diventato il terzo allenatore nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine in rossonero in SerieA. Per lui 4 vittorie e 3 pareggi raccolti fino a qui. Gli ultimi a riuscirci? Hector Puricelli nel 1955 (3 vittorie e 4 pareggi) e Luis Carniglia nel 1963 (4 vittorie e 3 pareggi, come Amorim).

Amorim risponde a Rabiot: le sue parole

L'allenatore del Milan, Ruben Amorim, in conferenza stampa dopo la sfida vinta contro l'Atalanta ha parlato anche di Adrien Rabiot e delle sue parole al termine dei 90 minuti che sono sembrate molto dure (leggile qui):

"Rabiot è un giocatore speciale, e ricordo che ha detto la stessa identica cosa per la nazionale. E stiamo parlando di ragazzi che hanno vinto tutto, perfino un Mondiale. Può succedere a qualsiasi squadra; ha detto la stessa cosa anche in nazionale, e a me questo piace. Ho sentito che la squadra non meritava di finire la partita con questo sapore amaro, con questa sensazione che abbiamo avuto nel finale. Quindi non è solo una questione di mentalità, ma di come ci sentiamo, persino all'interno dello stadio. Lo stadio non scende in campo, ma allo stesso tempo, dopo la prima partita, ho avvertito come è cambiato l'ambiente. È un aspetto su cui dobbiamo lavorare sia noi sia i nostri tifosi: quando succede qualcosa in partita, dobbiamo continuare a giocare nello stesso identico modo. Rabiot è molto emotivo quando parla a fine gara, e a me piacciono davvero tanto i giocatori emotivi".

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