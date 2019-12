© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'ufficialità dello sbarco di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton, Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha voluto salutare l'ormai ex tecnico partenopeo, con un post su Twitter: "Caro Carlo, ti seguiremo con grande affetto nella tua nuova avventura in Premier League. In bocca al lupo! Aurelio".