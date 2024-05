De Laurentiis: "Giuntoli mi diceva della Juve da gennaio. Spalletti mi ha parlato tardi"

Qual è l'errore da cui trarre insegnamento? Ad Aurelio De Laurentiis è stata posta anche questa domanda oggi in conferenza stampa. Il presidente del Napoli ha risposto così, facendo riferimenti agli addii di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, andati via rispettivamente per Juventus e Nazionale la scorsa estate: "Non bisogna aspettare tutto quel tempo per mandare via persone che vogliono andare via, questo è stato il primo errore.

Se avessi deciso i primi di aprile con Giuntoli, che da gennaio mi diceva della Juventus, quando hai un altro anno dici che senso ha? Poi quando vedi che da bambino aveva l'ambizione della Juventus, noi che siamo i nemici speculari della Juventus, è come avere varie coltellate. Il mio errore è stato questo, sia con lui che con il signor Spalletti che me l'ha detto un po' tardi. Io ho esercitato l'opzione ma mica me l'ha detto il giorno dopo che non voleva restare".