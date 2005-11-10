Al Dall'Ara la sblocca Pobega: Bologna avanti contro l'Inter al 10'
autore
Lorenzo Di Benedetto
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 18:11Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
17.10.2026 18:11Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Bologna avanti contro l'Inter dopo 10 minuti della sfida del Dall'Ara. A sbloccare la partita è stato Pobega che ha sfruttato al meglio il recupero palla di Miranda su Luis Henrique, che non è stato perfetto su un passaggio comunque corto e lento di Bisseck: azione personale del centrocampista felsineo che una volta entrato in area ha battuto Martinez con il sinistro.
Altre notizie Serie A
Oggi
18:30 Serie A
Juve, Spalletti: "Criticato anche per essere salito sul carro Kolo Muani. Voglio una squadra folle"
18:15 Serie ATMW
TMWStankovic sa come si fa: secondo rigore parato in Serie A. Il primo? A Lukaku contro il Napoli
18:12 Serie ALive TMW
Live TMWVenezia, Adams: "Io e Yeboah grandi amici fuor dal campo, ringrazio Nicola"
18:08 Serie A
Venezia, Stankovic: "Che soddisfazione aiutare i miei compagni. Nicola ci ha dato grinta"
18:08 Serie A
Kolo e Woltemade insieme dal 1'? Spalletti: "Non esistono titolari e riserve. Ci devo pensare"