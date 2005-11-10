Al Dall'Ara la sblocca Pobega: Bologna avanti contro l'Inter al 10'

Bologna avanti contro l'Inter dopo 10 minuti della sfida del Dall'Ara. A sbloccare la partita è stato Pobega che ha sfruttato al meglio il recupero palla di Miranda su Luis Henrique, che non è stato perfetto su un passaggio comunque corto e lento di Bisseck: azione personale del centrocampista felsineo che una volta entrato in area ha battuto Martinez con il sinistro.