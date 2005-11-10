Bologna, Moro ai margini: a gennaio può cambiare tutto

A Casteldebole c’è una situazione che, senza fare rumore, merita attenzione. È quella di Nikola Moro, finito progressivamente ai margini del Bologna e oggi alle prese con un futuro tutto da decifrare. Se il caso Heggem ha avuto contorni più evidenti, quello del centrocampista croato si sta sviluppando lontano dai riflettori, ma i numeri raccontano una storia piuttosto chiara. Dall’arrivo di Raffaele Palladino, infatti, per lui è arrivata appena mezz’ora di gioco. Un dato che si accompagna a quattro panchine consecutive in campionato, senza nemmeno un ingresso a gara in corso. Una sequenza che non si verificava dalla primavera del 2025.

L’ultima apparizione ufficiale di Moro risale al 17 ottobre, quando entrò nel finale della sfida contro l’Inter. Da quel momento, soltanto panchina e nessuna possibilità di rimettersi in mostra. Una condizione che inevitabilmente apre qualche interrogativo, soprattutto con la finestra invernale di mercato che si avvicina. Perché la domanda, a questo punto, è inevitabile: il Bologna considera ancora Moro una pedina del proprio progetto oppure le strade potrebbero separarsi già a gennaio?

Una parte della risposta va cercata nelle scelte di Palladino. Il tecnico ha individuato in Ferguson e Pobega la coppia di riferimento in mezzo al campo e, almeno nelle prime settimane della sua gestione, ha mostrato pochissima disponibilità a modificarla. Lo scozzese e l’ex Torino stanno attraversando un momento particolarmente positivo e, di conseguenza, scalzarli dalle gerarchie non è semplice per nessuno.

A complicare ulteriormente la posizione del croato c’è anche il cambiamento tattico. Il passaggio a un centrocampo con due interpreti ha inevitabilmente ridotto gli spazi di manovra, soprattutto considerando l’assenza degli impegni europei e un calendario che offre meno occasioni per effettuare rotazioni. Così, in un reparto che sulla carta mette a disposizione diverse alternative, le gerarchie sembrano essersi cristallizzate. E Moro non è l’unico a dover fare i conti con questa situazione: alle sue spalle scalpitano anche giovani come Amondarain e Libra, in attesa di trovare maggiore continuità.

Per Nikola, però, il discorso assume contorni particolari. Arrivato sotto le Due Torri nel 2022, il classe 1998 è ormai uno dei giocatori con maggiore anzianità di servizio all’interno della rosa. Eppure, la sua avventura rossoblù è sempre stata caratterizzata da un’alternanza tra periodi da protagonista e fasi in cui ha dovuto accontentarsi di un ruolo secondario. Già con Tedesco il suo spazio si era progressivamente ridotto, ma con Palladino la situazione sembra essersi ulteriormente complicata.

Ci sono poi due aspetti che rendono la vicenda ancora più interessante. Il primo riguarda la nazionale croata: Moro non rientra più stabilmente nelle convocazioni dopo il Mondiale e la mancanza di continuità a Bologna rischia di allontanarlo ulteriormente dalle attenzioni del commissario tecnico. Il secondo è di natura contrattuale: l’accordo con il Bologna scade nel giugno 2027, con un’opzione a disposizione del club per prolungarlo.

Elementi che, messi insieme, trasformano la prossima sessione di mercato in un possibile momento di confronto tra le parti. Molto dipenderà dalle intenzioni di Palladino e dalla volontà della società di continuare a puntare sul centrocampista, ma anche dalle ambizioni dello stesso Moro, che a 28 anni ha bisogno di giocare per non perdere ulteriore terreno.

Per ora non esiste una frattura conclamata e nessuno, a Casteldebole, ha parlato apertamente di separazione. Ma il silenzio delle ultime settimane e il minutaggio praticamente azzerato sono segnali che non possono passare inosservati.