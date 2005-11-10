Ufficiale Armel Bella Kotchap è un nuovo giocatore del Venezia: ha firmato fino al 2030

Armel Bella Kotchap è ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia. Il difensore tedesco, reduce dall'ultima stagione con l'Hellas Verona, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per un'ulteriore stagione

Mancava solo il comunicato ufficiale, adesso è arrivato. Armel Bella Kotchap è un nuovo giocatore del Venezia. Ha firmato fino al 2030 con opzione per un'altra stagione

Il comunicato del Venezia

Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Armel Bella Kotchap.

Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il club arancioneroverde fino al 30 giugno 2030 con opzione di prolungamento a favore della società per la stagione 2030/31.

Difensore centrale, Bella Kotchap è nato il 11 dicembre 2001 a Parigi e possiede nazionalità tedesca.

Cresciuto nei settori giovanili di Borussia Mönchengladbach, Unterrath e Duisburg, nel 2017 si trasferisce al VfL Bochum, con cui esordisce in Prima Squadra nel 2019. Nella stagione 2020/21 contribuisce alla vittoria della 2. Bundesliga e alla promozione in Bundesliga.

Con il club tedesco totalizza 74 presenze e 1 rete, prima del trasferimento al Southampton nel 2022, con cui colleziona 26 presenze tra Premier League, FA Cup ed EFL Cup. Successivamente passa in prestito al PSV Eindhoven, con cui debutta in Champions League e conquista la Eredivisie 2023/24.

Rientrato al Southampton, nella stagione successiva totalizza 5 presenze tra campionato e coppe. Nella scorsa stagione ha collezionato 20 presenze con la maglia dell’Hellas Verona tra Serie A e Coppa Italia.

Bella Kotchap ha inoltre vestito le maglie delle selezioni giovanili tedesche dall’Under 18 fino all’Under 21, fino alla convocazione in Nazionale maggiore nel 2022, anno in cui viene inserito nella lista per la Coppa del Mondo in Qatar.

Le prime parole di Armel Bella Kotchap da nuovo giocatore del Venezia

“Sono molto felice di essere un nuovo giocatore del Venezia FC. Ho scelto di venire a Venezia perché il progetto che mi è stato presentato mi ha convinto fin dal primo momento: credo che sia il contesto ideale per continuare a crescere e sono fiducioso che ci aspetti una grande stagione.

Per me la cosa più importante è mettere le mie qualità al servizio della squadra. Considero questo trasferimento un passo importante nella mia carriera e sono pronto a dare tutto per questa maglia. Insieme ai miei compagni lavorerò con il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi del club e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi.“

Benvenuto in arancioneroverde, Armel.