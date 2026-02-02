Il Verona convinto da Bella-Kotchap. Versata la cifra del riscatto nelle casse del Southampton

L'Hellas Verona si sta confermato tra i club più attivi in queste ultime ore di mercato. Il club scaligero è rimasto particolarmente soddisfatto del rendimento avuto finora dal difensore tedesco Armel Bella-Kotchap e ha deciso di anticiparne il riscatto dal Southampton.

A comunicarlo è stato l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, che ha riferito di come i gialloblù hanno versato nelle casse del club inglese la cifra pattuita - pari a 7 milioni di euro - e hanno acquistato definitivamente il calciatore classe 2001.

In Italia Armel Bella-Kotchap ha messo finora a referto 15 presenze tra campionato e Coppa Italia, facendo il proprio esordio alla prima di campionato contro la Lazio. Attualmente il giocatore è ai box dallo scorso 15 gennaio a causa di un problema muscolare.